أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، مشروعاً لفتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية، تضمن تحصيلهم لأجورهم وحمايتها.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن المشروع يهدف إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود عمل تلك العمالة، وتحسين بيئتها، ورفع مستوى الأمان الوظيفي، وتعزيز المبادئ الحقوقية في المملكة.
وبيَّن أن المشروع في مرحلته الأولى سيشمل العمالة المنزلية الموجودة على أرض المملكة، مضيفاً أن المشروع يُلزم صاحب العمل بتوثيق عقد التوظيف إلكترونياً عبر موقع “مساند”، وتحديد الأجر الشهري للعامل، ثم فتح حساب بنكي للعامل أو العاملة المنزلية.وفق “أخبار 24”.
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