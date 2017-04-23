أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القويعية بمنطقة الرياض.
وأوضحت الوزارة أن الجاني “علي بن عشق بن مناحي الشيباني” أُدين بقتل “مشبب بن محمد بن معيتق الشيباني” (سعوديي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه، ما أدى لوفاته على إثر مضاربة جماعية.
وأشارت إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وأسفرت التحقيقات معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب الجريمة، وجرى إحالته إلى المحكمة العامة، التي أصدرت بحقه صكاً بثبوت إدانته والحكم عليه بالقتل قصاصاً.
وأضاف بيان الوزارة أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم في الجاني اليوم.وفق “أخبار 24”.
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