ذكرت مصار أن وزارة العمل بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى تعمل على توطين 45 ألف فرصة عمل في قطاع النقل.
وأوضحت المصادر بحسب “الاقتصادية” أن الوظائف المستهدفة تشمل مركبات الشحن الخفيف والثقيل، والسطحات، وسيارات الأجرة، ومكاتب تأجير السيارات.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية خالد أبا الخيل قد أكد أن الوزارة ستعلن هذا الأسبوع تفاصيل إجراءات توطين قطاع النقل، فيما أشارت المصادر إلى أن توطينه سيكون جزئياً وعلى مراحل عدة.
وأضافت المصادر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والنقل على التوطين الحصري لنشاط شاحنات النقل الصغيرة والمتوسطة.
وأبانت أن وزارتي النقل والعمل تعملان على تحليل الوضع الحالي والتحديات التي تواجه توطين قطاع الأجرة، ومناقشة أفضل الحلول لإلزام العاملين في السوق بالأنظمة، وتفعيل التفتيش الميداني لكافة المخالفات ذات العلاقة بقطاع الأجرة، وتطبيق العقوبات على المخالفين.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج