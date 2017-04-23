عبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد المهندس عبد الله السواحه عن امتنانه للثقة التي أولاها له خادم الحرمين الشريفين باختياره لتولي هذا المنصب، مؤكداً أنه سيعمل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وحصل السواحه على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبكالوريوس علوم الحاسب من جامعة واشنطن في سياتل، واجتاز برنامج التعليم التنفيذي في جامعة هارفرد لإدارة الأعمال.
وهو من الأعضاء الفاعلين في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في السعودية، وعضو في مجلس إدارة المجلس الاستشاري للتكنولوجيا في جامعة الأمير محمد بن فهد، ومؤسس حاضنة الريادة الاجتماعية التي تدعم رواد الأعمال لتوفير حلول حياتية في مجالات الصحة والتعليم.
وطرح السواحه في يناير الماضي مسابقة للسعوديين المتخصصين في مجال أمن المعلومات بجوائز بقيمة 100 ألف دولار لأفضل تحليل للهجمات التي تعرضت لها المملكة مؤخراً من الفيروس المعروف بـ”شمعون”، وقد شهدت المسابقة تنافساً كبيراً من نحو 500 متنافس قدموا خططاً مختلفة لمكافحة الفيروس.
وشغل المهندس السواحه منصب المدير العام لشركة “سيسكو” السعودية في العام الماضي 2016، بعد أن ترقى في عدة مناصب بالشركة التي التحق بها في عام 2005 كرئيس للفريق الفني.وفق “أخبار 24”.
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