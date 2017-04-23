أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيين الأستاذ أحمد حسن عسيري نائباً لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة
وجاء تعيين عسيري في هذا المنصب خلفاً للفريق الأول الركن يوسف بن علي الإدريسي الذي أُحيل إلى التقاعد .
وجاء نص الأمر الملكي على النحو التالي وفق “أخبار 24”:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 201 ) بتاريخ 7 / 9 / 1434 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 156) بتاريخ 25 / 7 / 1438 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تنهى خدمة الفريق الأول الركن / يوسف بن علي الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات العامة بإحالته إلى التقاعد .
ثانياً : يعين الأستاذ / أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائباً لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة .
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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