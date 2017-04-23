أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أحمد الخليفي أن احتياطي العملة الأجنبية بالمملكة جيد جداً، ويشكل 80% من إجمالي الناتج المحلي، مؤكداً أنه يمثّل خط دفاع جيداً لحماية الاقتصاد المحلي من أي تقلبات خارجية.
وتوقع الخليفي في تصريح لقناة “الإخبارية” مساء أمس السبت، أن ينخفض العجز التجاري للبلاد هذا العام بسبب تراجع الواردات.
وقال: “من المتوقع انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري هذا العام وربما تسجيل فائض، وهذا يعود بشكل رئيسي لانخفاض الواردات ولارتفاع قيمة الصادرات النفطية ثانياً”.وفق “أخبار 24”.
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