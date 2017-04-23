كشف صندوق التنمية العقارية عن آلية تحديد الفئات التي ستستفيد من برنامج التمويل السكني المدعوم بالكامل بدون هامش ربح.
وقال المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي إن آلية استحقاق الدعم تعتمد على عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري، على نحو يشابه آلية برنامج “حساب المواطن”، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” إنه في إمكان أي مواطن التعرف على تفاصيل وقيمة الدعم المستحق له، من خلال استخدام حاسبة الدعم الموجودة على موقع الصندوق.
وأوضح أن الصندوق يتحمل كل أرباح التمويل السكني عن ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويتحمل جزءاً منها لذوي الدخل المرتفع بنسبة لا تقل عن 35%، لافتاً إلى أن الصندوق يقوم بإيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد في نفس اليوم الذي يستقطع فيه البنك القسط الشهري.
وأضاف أن الصندوق يقدم ضماناً للبنوك وشركات التمويل نيابةً عن المواطن باسم “الرهن الميسر”؛ من أجل تخفيض قيمة الدفعة الأولى للعقار من 15% حسب اشتراطات مؤسسة النقد إلى 10%، وذلك لتمكين أكبر شريحة ممكنة من الحصول على السكن.
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