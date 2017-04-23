أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (السبت)، أمراً ملكياً بإعفاء الدكتور عادل الطريفي من منصبه، وتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد وزيراً للثقافة والإعلام.
وعواد صالح العواد ولد بالرياض في 11 إبريل عام 1972، ومتزوج ولديه 3 أبناء، وحاصل على البكالوريوس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود عام 1992، وماجستير في العمليات المصرفية من جامعة بوسطن عام 1996، ودكتوراه في تخصص أنظمة الأسواق المالية من جامعة ورك في المملكة المتحدة عام 2000.
وبدأ العواد مسيرته الحكومية مديراً للدراسات المالية والرقابة المصرفية في المعهد المصرفي، ثم مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية في المكتب الخاص لولي العهد، ومستشاراً لأمير منطقة الرياض عام 2010، ونائباً لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار، ورئيساً لمركز التنافسية الوطني ومشرفاً على مشروع “هدف 10 في 10″، كما عُين سفيراً للمملكة لدى ألمانيا عام 2015، وشغر ذلك المنصب حتى صدر قرار بتعيينه وزيراً للثقافة والإعلام.وفق “أخبار 24”.
وتمتع وزير الثقافة والإعلام الجديد بعضوية عدة مجالس ولجان ومحاكم في مقدمتها مجلس حماية المنافسة، ومحكمة الاستثمار العربية التابعة للجامعة العربية، واللجنة التأسيسية لمجلس التنافسية العالمي، ومجلس إدارة مركز الرياض للتنافسية، واللجنة الاقتصادية للحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب لجنة تنمية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط أفريقيا، ومجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي.
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