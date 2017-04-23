كشف وزير المالية محمد الجدعان عن موعد بدء إعادة صرف البدلات والمكافآت لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، كما تحدث عن المزايا التي ستعود على الاقتصاد السعودي والمواطن بعد تطبيق القرار الملكي بإعادة صرف البدلات والمكافآت إلى ما كانت عليه.
وأوضح الجدعان في اتصال هاتفي مع قناة “العربية” أن إعادة صرف البدلات والمكافآت لموظفي الدولة ستكون بنهاية شهر مايو المقبل مع تعديل المرتبات، متوقعاً أن يظهر الأثر المباشر لهذا القرار في الربع الثالث أو الرابع من العام.
وأضاف أن قرار إعادة البدلات والمكافآت سينعش الاقتصاد السعودي وسيزيد الثقة فيه، وسيسهم في توفير السيولة المالية التي سترفع مستوى القوة الشرائية، مشيراً إلى عدم إمكانية إبراز الأثر على السوق المالية؛ لأنها خاضعة للعرض والطلب.
وعن عودة صرف البدلات بعد نحو 5 أشهر من إيقافها، بيّن الجدعان أن القرار السابق كان يحوي مادة تنص على إمكانية عودة النظر في وقف صرف البدلات؛ إذا حدث تحسن في الوضع الاقتصادي.
وفق “أخبار 24”.
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