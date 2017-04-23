أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (السبت)، أمراً ملكياً بتعيين عضو مجلس الوزراء عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد بن عبدالملك آل الشيخ، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، خلفاً للأمير عبدالله بن مساعد.
محمد آل الشيخ المولود في مدينة الطائف عام 1389 هـ، حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص شريعة قسم القضاء من جامعة أم القرى، كما حصل على ماجستير قانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة.
وكان أول ظهور بارز له إبان إعلان الميزانية المالية عام 2015 متحدثاً للتلفزيون السعودي، ووصف حديثه حينذاك بالظهور المثير للرجل الصامت.
عمل سابقاً في العديد من المهام في مسيرته الوظيفية خلال تواجده في الولايات المتحدة، ما بين عامي 1998 و2003، قبل أن يعود إلى المملكة ويعمل في الاستشارات القانونية حتى عام 2012، إلى أن عُين عضواً بمجلس إدارة البنك الدولي ممثلاً للمملكة.
صُدر أمر ملكي في ربيع الأول عام 1434 هـ بتعيينه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية، وعمل في عدد من مجالس الإدارات، منها مجلس إدارة شركة أرامكو ومجموعة البنك الدولي بواشنطن، ثم صُدر أمر ملكي في ربيع الثاني عام 1436 هـ بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء وعضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
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