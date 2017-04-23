ألقت الجهات الأمنية في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية القبض على الجناة، الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يعتدون على رجل مرور، خلال تأدية عمله في أحد شوارع المحافظة.
وبيّن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجناة، وبينهم السائق الهارب المتسبب في الحادث بعد مرور وقت وجيز من وقوع الاعتداء، موضحاً أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم؛ لحين استكمال إجراءات التحقيق معهم، وعرضهم على جهات الاختصاص.
ولفت إلى أن الإدارة العامة ستقف بحزم ضد المخالفين والمتجاوزين، كما ستطبق عليهم أشد العقوبات النظامية.
وكان مقطع فيديو متداول أمس (السبت) قد وثّق لحظة اعتداء مجموعة من الأشخاص على رجل مرور وسط مضاربة جماعية بينهم في أحد شوارع محافظة طريف، ومن ثم طرحه أرضاً وتوجيه ضربات مؤلمة له من قبل أحد الجناة.
وفق “أخبار 24”.
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