أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن الوزارة ستعلن اليوم “الأحد” عن الترتيبات الجديدة للفترة المقبلة مع فترة الاختبارات النهائية، بناءً على الأوامر الملكية المتعلقة بتقديم الاختبارات النهائية قبل حلول شهر رمضان.
وقدم العيسى من خلال حسابه بموقع “تويتر” شكره إلى خادم الحرمين الشريفين المك سلمان بن عبدالعزيز على الأمر الملكي الصادر أمس (السبت)، بتقديم الاختبارات النهائية قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ تخفيفاً على الطلاب والطالبات.
وكان أمر ملكي قد أصدره خادم الحرمين الشريفين بتقديم الاختبارات قبل شهر رمضان المبارك مراعاة لظروف الطلاب والطالبات.وفق “أخبار 24”.
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