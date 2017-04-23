عبرت مواطنة عن اشتياقها لابنها المرابط بالحد الجنوبي بالدموع أثناء حضورها بأحد أجنحة معرض القوات المسلحة المقام في قرية المفتاحة بأبها.
وظهرت المواطنة في مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، معرّفة نفسها بأم محمد القرني، معبرة عن اشتياقها لولدها المرابط في الحد الجنوبي وأبنائه.
وذكرت أم محمد أنها كانت معه مؤخراً في “شرورة” وقضت معه أسبوعاً كاملاً، داعية له ولأولاده بالتوفيق والسداد، وبأن يعود إليهم منتصراً.
يشار إلى أن المعرض يقام ضمن فعاليات الاحتفال بمدينة أبها عاصمة للسياحة العربية لعام 2017، بهدف تعريف المواطنين بما تملكه المملكة من قوة لحماية الدين والوطن.
وفق “أخبار 24”.
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