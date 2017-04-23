سيتمتع طلاب وطالبات المدارس والجامعات بالمملكة، بأطول إجازة في تاريخ التعليم، عقب صدور الأمر الملكي أمس (السبت) بتقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني؛ لتبدأ في شهر شعبان المقبل وتنتهي قبل بداية شهر رمضان.
وستمتد الإجازة الصيفية لمدة 120 يوماً لأول مرة في تاريخ التعليم، في حال لم يتم تقديم موعد بدء الدراسة العام المقبل بعد القرار الملكي الأخير، التزاماً بقرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل بدء الدراسة للعام المقبل، لتكون في الـ26 من شهر ذي الحجة بدلاً من يوم 19 من الشهر ذاته، الذي سيشهد عودة المعلمين.وفق “أخبار 24”.
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