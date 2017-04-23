أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء امس (السبت)، أمراً ملكياً بإعفاء سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي من منصبه.
وأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء نص البيان كمايلي:
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 6 ) بتاريخ 16 / 1 / 1437هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية من منصبه.
ثانياً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وفق “أخبار 24”.
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