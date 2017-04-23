أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (السبت) عدة أوامر ملكية شملت الوزراء وأمراء المناطق ونوابهم، بالإضافة إلى قرارات أخرى.
وتضمنت الأوامر الصادرة مايلي:
– تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير دولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير.
-تعيين علي الحازمي محافظا للمؤسسة العامة لتحلية المياه.
– تعيين أحمد الحقباني مديرا عاما للجمارك بالمرتبة الممتازة.
– تعيين خليل الثقفي رئيسا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
– تعيين الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين.
– إعفاء الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز من منصبه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أميرا لمنطقة حائل.
– إعفاء الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة من منصبه، وتعيين الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أميرا لمنطقة الباحة بمرتبة وزير.
– إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
– تعيين الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة نجران.
– تعيين الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة.
– تعيين الأمير فهد بن تركي بن فيصل نائبا لأمير منطقة القصيم.
– تعيين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائبا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة الرياض.
– تعيين الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظا للدرعية بالمرتبة الممتازة.
– إعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس مجلس إدارتها الأمير عبدالله بن مساعد من منصبه، وتعيين محمد بن عدالملك آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة.
– إعفاء الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير المملكة لدى الولايات المتحدة، وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفيرا لدى الولايات المتحدة.
– تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز محمد نائبا لأمير منطقة جازان بمرتبة وزير.
– تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائبا لأمير منطقة المدينة المنورة.
– تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة عسير.
– تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف أمينا عاما بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
– إعفاء الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي قائد القوات البرية من منصبه، وتعيينه مستشارا في مكتب سمو وزير الدفاع برتبة فريق ركن.
تعيين الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائدا للقوات البرية، وترقيته إلى رتبة فريق ركن.
– تعيين المهندس إبراهيم عبد الرحمن العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار.
– تعيين الدكتور ناصر عبدالعزيز الداوود مستشارا في الديوان الملكي.
– تعيين الدكتور عواد بن صالح العواد رئيسا للهيئة العامة للثقافة.
– إعفاء الدكتور عادل الطريفي من منصبه وتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد وزيرا للثقافة والإعلام.
– إعفاء خالد بن عبدالله العرج من منصبه، ويكلف عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع معالي خالد العرج فيما ارتكبه من تجاوزات.
– إعفاء محمد بن إبراهيم السويل من منصبه وتعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحه وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.
– تعيين الدكتور عبد الرحمن الشلهوب مستشارا للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
– إنشاء مركز باسم مركز الأمن الوطني.
– تعيين محمد الغفيلي مستشارا للأمن الوطني بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الدكتور غانم المحمدي مساعدا لوزير الشؤون البلدية.
– تعيين غسان السليمان مستشارا في وزارة التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.
– إنهاء خدمة الفريق الأول ركن يوسف الإدريسي بإحالته للتقاعد، وتعيين الاستاذ أحمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.
– تعيين فيصل بن فرحان بن عبدالله الفيصل مستشارا في وزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.
– إعفاء الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي مدير جامعة الأمير سطام من منصبه، وتعيينه نائبا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.
– تعيين ماجد بن عبدالله البواردي نائبا لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.
– المهندس طارق بن تعيين عبدالعزيز الفارس نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية بالمرتبة الممتازة.
– تعيين المهندس منصور بن هلال العنزي نائبا لوزير البيئة والزراعة والمياه بالمرتبة الممتازة.
– تعيين المهندس سعد بن عبدالعزيز نائبا لوزير النقل الخلب بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي مديرا لجامعة الملك فيصل بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي مساعدا لوزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.
وفق “أخبار 24”.
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