إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي ” التويتر ، السناب ، بخصوص إغلاق نفق طريق الملك عبدالعزيز بعد زيارة أمير منطقة الرياض .
توضح بلدية محافظة الخرج بأنه لوجود أعمال فوق النفق ممايتطلب ذلك وجود معدات وآليات وحرصاً على سلامه العابرين داخل النفق فقد تم إغلاقه مده يومين حتى الانتهاء من هذه الاعمال .
وأما النافورة الراقصة فهي تعمل ويحيط بها أعداد من الزائرين لالتقاط صور لها والاستمتاع بمنظرها .
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