أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز توجيها لرئيس الديوان الملكي باعتماد إنشاء مركز باسم “مركز الأمن الوطني” يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي وإحداث وظيفة في الديوان الملكي باسم “مستشار الأمن الوطني”.
وفيما يلي نصه:
صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اعتمدوا الآتي:
أولاً: إنشاء مركز باسم (مركز الأمن الوطني) يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي.
ثانياً: إحداث وظيفة في الديوان الملكي باسم ( مستشار الأمن الوطني).
ثالثاً: يرأس مستشار الأمن الوطني المركز المشار إليه في ( أولاً ).
وإكمال ما يلزم بموجبه .
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