أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء امس (السبت)، عددا من الأوامر الملكية القاضية بتعيين أمراء جدد لمناطق الباحة وحائل والحدود الشمالية، وتعيين نواب جدد لمناطق عسير والمدينة ومكة والرياض وجازان والشرقية والقصيم ونجران.
وجاءت الأوامر الملكية الجديدة وفق “أخبار 24” كما يلي:
اعفاء الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز من منصبه وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أميرا لمنطقة حائل.
اعفاء الأمير مشاري بن سعود من منصبه وتعيين الأمير حسام بن سعود أميراً لمنطقة الباحة.
اعفاء الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد من منصبه و تعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أميرا لمنطقة الحدود الشمالية.
تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة عسير.
تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائبا لأمير منطقة المدينة المنورة.
تعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة جازان.
تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة الرياض.
تعيين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائبا لأمير المنطقة الشرقية.
تعيين الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائبا لأمير منطقة القصيم.
تعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة.
تعيين الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة نجران.
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