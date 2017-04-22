توعد المواطن مالك استراحة الأحساء الشباب المخربين الذين أقدموا على تخريب وإتلاف محتوياتها بملاحقتهم قضائيا.
وأكد المواطن أنه لن يتنازل عن حقه في مقاضاة الشباب المخربين لمحتويات استراحته، كاشفا أن خسائر التخريب في مزرعته تتعدى ما تم توثيقه في الفيديو المتداول.
ووثق مقطع فيديو صوره مرافق لصاحب الاستراحة قيام المخربين بتكسير باب مستودع داخل الاستراحة، وسرقتهم لأشياء ثمينة من داخله.
يشار إلى أن مجموعة من الشباب ظهروا في مقطع فيديو وهم يقومون بعمليات تخريب عشوائية لمحتويات استراحة في الأحساء، لتقوم الأجهزة الأمنية هناك بملاحقتهم والقبض على عدد منهم.
وفق “أخبار 24”.
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