ذكر المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن قرار توطين العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) نص على الالتزام بقرارات التأنيث.
وأوضح أبا الخيل على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، اليوم السبت، أن قرار توطين المولات نص على الالتزام بقرارات التأنيث للأنشطة التي صدرت قرارات بتأنيثها وفق خطة زمنية للتطبيق وبالتنسيق مع لجان التوطين بالمناطق.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن بدء تطبيق قرار التوطين العمل بالمولات وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات بداية من شهر محرم المقبل بمنطقة القصيم على أن تتبعها مناطق أخرى بعد أشهر قليلة من التنفيذ.وفق “أخبار 24”.
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