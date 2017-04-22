قامت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” اليوم السبت بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية بتقديم مبادرة صحية على متن إحدى رحلاتها.
ورافق عدد من كوادر المدينة المسافرين على متن رحلة القطار التي غادرت الرياض اليوم باتجاه القصيم، لتقديم خدمة الكشف الطبي وفتح ملفات للركاب.
ووفقاً للحسابين الرسميين لكل من “سار” ومدينة الملك سعود الطبية على “تويتر” فإن المبادرة تتضمن أيضاً تقديم محاضرات ونشرات تهدف لرفع الوعي الصحي للركاب.وفق “أخبار 24”.
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