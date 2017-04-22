استمرت فعاليات مهرجان ” تراث وموروث” الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة السيح في يومه الثاني وسط حضور كبير من الزوار ومطالبات بتمديده لأكثر من ثلاثة أيام ، فقد تنوعت فعالياته وشملت العديد من البرامج التراثية والترويحية المختلفة، منها عروض السيارات التراثية ، والحرف والصناعات التقليدية ، والصقار وعروض المجسمات التراثية ومكتبة للصور الفوتوغرافية ، والفن التشكيلي ، ومشاركة الأسر المنتجة التي تقدم العديد من المنتجات التراثية والأكلات والشعبية ، بجانب فعاليات مسرح الطفل الذي شهد تفاعلا كبير من الحضور بتنوع فقراته ، من مسابقات وفرق استعراضية وسحوبات على تذاكر سفر مقدمة من وكالة تمير أسفار للسفر والسياحة الذي سلمها مدير مكتب السياحة بالخرج الأستاذ حسين بن عبدالهادي القحطاني .
تجدر الإشارة أن فعاليات المهرجان مستمره اليوم السبت من الساعة الرابعة عصر وحتى الحادية عشر مساء .
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