كشفت مصادر عن أن إدارة نادي النصر توصلت لاتفاق نهائي مع المهاجم نايف هزازي لتوقيع مخالصة مالية معه بنهاية الموسم الجاري بناءً على رغبة مشتركة من الجانبين وعلى خلفية توتر العلاقة بين اللاعب والنادي إثر المستويات المتدنية للاعب وزادها تصريحاته الخارجة عن المألوف مؤخرًا وتغيبه عن عدة حصص تدريبية وتدهور علاقته بالجهاز الفني، كما أوضحت المصادر أن إدارة الأمير فيصل بن تركي توصلت لقناعة تامة بالاشتراك مع المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف برئاسة الأمير مشعل بن سعود وجهاز الكرة بعدم جدوى استمرار أحمد الفريدي لأسباب فنية وأخرى إدارية تتعلق بالعقد الاحترافي للاعب وما سببه من خلافات بين الطرفين، حيث ينتظر أن تعلن الإدارة النصراوية رسميًا انتهاء علاقتها مع اللاعب بختام الموسم الجاري.وفق “المدينة”.
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النصر يخالص هزازي.. ويودع الفريدي بنهاية الموسم
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