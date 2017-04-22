أكدت مصادر أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت سيعقد اجتماعًا طارئا مع أعضاء مجلس إدارته ظهر غد (الأحد) وذلك لمناقشة قضيتي لاعب النصر والهلال عوض خميس وكذلك الحارس المنتقل من نادي الشباب للنادي الأهلي محمد العويس بشكل نهائي بين الأعضاء وإطلاعهم على آخر ما تم التوصل إليه في القضية ومن ثم مناقشة القرار الذي تم إعداده قبل إصداره وإعلانه نهاية الاجتماع.
ومن المتوقع أن يعلن القرار بشكل رسمي عصر بعد غد (الإثنين) وإنهاء الجدل الذي دام في قضية العويس لنحو ثلاثة أشهر وكذلك الحال بالنسبة لقضية عوض خميس التي استمرت شهرين ونصف وباتت القضية الأكثر سخونة في الوسط الرياضي طوال الأيام الماضية نظرا إلى تعقيدها واختلاف آراء القانونيين حيالها، وكذلك تأخيرها لوقت أطول من اللازم وهو الأمر الذي أكده رئيس الاتحاد عادل عزت قبل أيام عبر مؤتمر صحفي.وفق «عكاظ» .
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