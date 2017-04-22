قال الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال أن الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرمندو مارادونا وجه التهنئة له ولنجله إيمليانو على التتويج بلقب دوري جميل للمحترفين.
وأشار دياز في تصريحات نقلتها صحيفة “إنفوباي” الأرجنتينية إلى قيام مارادونا بمهاتفة إيمليانو نجله ومساعده في الجهاز الفني لفريق الهلال.
وأكمل: “الرئيس ماوريسيو ماكري قام بالاتصال بنا ويجب أن أشكره دوماً على أنه يتذكرني دوماً.”.
وشدد دياز على أنه سعيد في الوقت الحالي مع فريق الهلال، رافضاً التعليق على الشائعات التي ربطته بتدريب المنتخب الأرجنتيني.
وقاد دياز فريق الهلال لتحقيق لقب دوري المحترفين السعودي لثالث مرة في تاريخه ليصبح الهلال أكثر الفرق تتويجاً بلقب دوري المحترفين.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج