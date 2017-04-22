أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن محترف الاتحاد الحالي محمود عبد المنعم”كهربا” لن يعود من السعودية في الصيف المقبل.
وكان كهربا قد انضم للاتحاد بعقد يمتد لموسم فقط على سبيل الاعارة قادما من صفوف الزمالك وكان من المنتظر عودته للزمالك في الصيف لكن يبدو أن النادي الأبيض المصري في طريقه لبيع اللاعب.
وقال هاني زادة:” كهربا اعتاد على الأجواء الاحترافية في الخارج”.
وأضاف خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد “كهربا سيُكمل مشواره الاحترافي في الخارج”.
وأوضح “هو يحصل على مبالغ مالية جيدة جدا، إلى جانب المكافأت في السعودية مرتفعة”.
يذكر أن كهربا سجل وصنع في فوز الاتحاد الجمعة أمام الاتفاق ليصل إلى16 هدفا في دوري جميل بالموسم الحالي.وفق “أخبار 24”.
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