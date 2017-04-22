طالبت الهيئة العامة للطيران المدني، شركات الطيران العاملة بالمملكة، بضرورة تقديم الكشوفات الخاصة بالمسافرين في الوقت المحدد بطريقة واضحة وصحيحة، محذرة من عدم الالتزام بالقرار.
وأكدت الهيئة وفقا لصحيفة “مكة”، أن أي إخفاق من الشركات في تقديم الكشوفات الخاصة بالمسافرين بطريقة واضحة وشاملة للمعلومات الأساسية والتي أبرزها الاسم والجنسية، سيعرضها للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن السبب في القرار يعود لملاحظة الجهات المختصة المحلية لعدم التزام الشركات بالأنظمة والتعليمات التي تقضي بضرورة تقديم تلك الكشوفات بالطريقة الصحيحة.
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