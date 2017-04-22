ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على عدد من الشباب الذين ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يقومون بالعبث وإتلاف محتويات إحدى الاستراحات بالأحساء.
وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة العقيد زياد الرقيطي إنه وبالرغم من عدم ورود بلاغ لشرطة محافظة الأحساء حول الواقعة، إلاّ أنهم أولوا الأمر اهتمامهم، وأنه بعد الحث والتحري وتحليل مقاطع الفيديو تم تحديد هوية الشبان وضبط عدد منهم، ويجري العمل على إحضار البقية لاتخاذ اللازم بحقهم.
وأضاف أنه تم إحضار صاحب الاستراحة الذي يقطن بالقرب من البلدة الباطلية حيث موقع الاستراحة، مبيناً أنه قام بتأجير المسبح لشاب لا يعرفه، وبعدما فوجئ بما حدث لم يتقدم ببلاغ حول ما قام به الأشخاص من تلفيات.
وأبان العقيد الرقيطي أن التعليقات المثارة والمصاحبة للمشاهد التي وردت في الفيديو لا تمت للواقع بصلة.
وكان مقطع فيديو، جرى تداوله أمس الجمعة، أظهر عدداً من الشباب يقومون بعملية تخريب استراحة كانوا قد استأجروها، حيث قاموا باقتلاع المكيفات وتكسير اللمبات والعبث في مسبح الاستراحة برمي إطار سيارة فيه وبعض فروع الأشجار، إلى جانب رمي دراجات نارية في المسبح.وفق “أخبار 24”.
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