قال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن “البطالة والإسكان لا يزالان يُمثلان مشكلة، ونرجو حدوث تحسن فيهما بحلول الفترة الممتدة بين 2019 و2021”.
وأضاف في حديث لصحيفة واشنطن بوست، أن العجز في الميزانية قد انخفض، وإن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 46% من عام 2014 إلى عام 2016، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 12% هذا العام.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن طرح “أرامكو السعودية” سيتم خلال العام القادم 2018.
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