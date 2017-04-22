قام معالي محافظ الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس بصحبة وفد رفيع المستوى من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بزيارة إلى مركز بيانات موبايلي في حي الملقا بالرياض وشركة بيانات الأولى التابعة لموبايلي، واطلع من خلالها على أبرز التقنيات المتطورة التي اعتمدت موبايلي عليها في إنشاء مراكز البيانات المنتشرة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، وما توفره هذه المراكز من تقنيات متطورة تدعم “رؤية المملكة 2030”.
وكان في استقبال معاليه رئيس مجلس إدارة شركة موبايلي الأستاذ سليمان القويز، والعضو المنتدب المهندس خليفة الشامسي، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد أبو دومة، ومدير عام شركة بيانات الأولى الدكتور عقيل العقيل وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة حيث صحب معاليه والوفد المرافق له في جولة داخل أقسام المبنى استمع خلاها لشرح مفصل على جميع الخدمات والتقنيات المتطورة التي يقدمها، إذ يعد مركز بيانات الملقا الأول على مستوى القارة الآسيوية والشرق الأوسط، والعاشر عالميًا، الحاصل على تصنيف “الدرجة الرابعة” Tier IV من منظمة “Uptime”، التي تعد أعلى مؤسسة عالمية في تقييم مراكز البيانات على مستوى العالم.
ومن جهته أكد المهندس أحمد أبو دومة على أن موبايلي تمتلك أكبر منظومة لمراكز البيانات ومراكز التقنية في المنطقة حيث تمتلك الشركة الآن 58 مركز بيانات تقني ومعلوماتي تنتشر في كافة أنحاء المملكة تعمل بشكل متزامن مما يضمن لها بمشيئة الله استمرارية الخدمات لكافة مشتركيها، وتقدم هذه المراكز تقنيات متطورة لم يكن بمقدورنا مسبقًا تقديمها مثل استضافة البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية، الخدمات المدارة وتقنية إنترنت الأشياء IoTوهذه التقنيات تحديدًا هي البنية التحتية اللازمة لتحول المدن إلى مدن ذكيّة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، لذا فنحن سعيدون وفخورون بكوننا من المساهمين في التحول التقني الذي تتطلع له حكومة المملكة الرشيدة”.
هذا واستعرضت موبايلي خلال اللقاء كيفية دعم مراكز البيانات للبنية التحتية لشركة موبايلي ومشتركيها من قطاع الأعمال سواء القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة، فيما يخص خدمات الفوترة وخدمات العملاء وأنظمة التشغيل، وخدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة واستضافة البيانات، بالإضافة إلى الاستثمارات التي قدمتها موبايلي في بنيتها التحتية خلال السنوات القليلة الماضية، كما استعرضت الشركة مدى قوّة التغطية التي استوعبت من خلالها كافة المناطق المأهولة بالسكان وأوضحت البيانات المُتعلقة بتغطية الألياف البصرية وإلى عدة خدمات تستطيع من خلالها موبايلي تقديم أفضل التقنيات الآمنة للقطاعات الحكومية والخاصة.
كما ناقشت الشركة مع معالي المحافظ أثناء زيارته العديد من القضايا التي تخدم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كما طرحت الشركة عددا من الأهداف المُستقبلية التي تصب في تنمية القطاع بالمنطقة، وأشاد الرويس بمراكز بيانات موبايلي التقنية وبالجودة التي تتمتّع بها الشركة والبنية التحتية لها، كما شدّد على أهمية تقديم التقنيات المتقدمة التي تدعم أهداف التحول الوطني ورؤية المملكة 2030
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