تدخلت إدارة الأملاك التابعة للهيئة الملكية بالجبيل لإنهاء قضية “حزمة الجرجير” التي اشتراها مواطن الأسبوع الماضي من أحد المراكز التجارية بالجبيل، وفوجئ المواطن لاحقاً بأن سعرها 500 ريال عند مراجعته الفاتورة.
وكان المواطن ويدعى بدر المطيري عاد للمركز التجاري مطالباً برد المبلغ له، إلاّ أن الموظفين اشترطوا عليه إعادة حزمة الجرجير التي أخذها، غير أن ذلك تعذر لأنه كان قد تناولها مع أسرته في وجبة الغداء.
واضطر المطيري لتقديم شكوى رسمية لدى الهيئة الملكية بعد أن فشلت محاولاته لاستعادة نقوده، ووفقاً لصحيفة “عاجل” فإنه تلقى اتصالاً من إدارة المركز التجاري تدعوه لمراجعتها لتسوية الأمر.
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