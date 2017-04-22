أحبط جمرك ميناء ضباء 4 محاولات لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” و”الترامادول” بلغت أكثر من 4 ملايين و100 ألف حبة كانت مخبأة ضمن عدة إرساليات وردت للجمرك.
وأوضح مدير عام الجمرك علي العطوي، أن الكمية الأولى وعددها مليون و88 ألف حبة كبتاجون تم ضبطها مخبأة ضمن إرسالية بصل محمولة على شاحنة قادمة عن طريق إحدى العبّارات، فيما تم ضبط الكمية الأخرى وعددها 1.3 مليون حبة كبتاجون مخبأة بطريقة سرية داخل ألواح خشبية بأرضية شاحنة قادمة على إحدى العبّارات، حيث تم وضع الحبوب وتعبئة الفراغات ببودرة لتوحيد الكثافة بعد تغليفها بورق الكربون الأزرق لغرض التمويه على أنظمة الأشعة.
أما المحاولة الثالثة فتم ضبطها مخبأة في أماكن سرية أعدت للتهريب داخل 4 مكائن خاصة بتقطيع الرخام، وبلغ عددها مليون و89 ألف حبة كبتاجون.
فيما تم ضبط 593 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل شاحنة، بالإضافة لـ18 ألف حبة ترامادول كنت مخبأة داخل الأبواب الخلفية للشاحنة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.وفق “أخبار 24”.
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