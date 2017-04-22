عثر عامل أثيوبي يعمل بإحدى شركات تأجير السيارات بالرياض على كيس أموال به نحو 80 ألف ريال يعود لأحد العملاء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مواطن باستئجار سيارة من إحدى شركات التأجير، لكن لظروف تمر به نسي الأموال التي قال إنها حصيلة يوم كامل لسلسلة محال تجارية.
وبحسب صحيفة “سبق”، فإن العامل أثناء تنظيفه السيارة لتسليمها لعميل آخر عثر على الأموال، فأبلغ مديره الذي قام بتسيلمها إلى شرطة الحمراء، وحضر المواطن لاستلامها بعد يومين قضاهما في البحث عنها.
وأشاد مالك الشركة بسلوك العامل الذي يعمل بمرتب زهيد لكنه فضل الأمانة، مؤكدا أنه سيتم تكريمه من قبل الشركة وصاحب الأموال أمام جميع الموظفين تقديراً لأمانته.
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