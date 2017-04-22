وصف مدرب فريق النصر بارتيس كارتيرون، خسارة فريقه أمام فريق الباطن ضمن الجولة الـ24 من دوري جميل للمحترفين بـ”الكارثة” سواء على مستوى الأداء أو النتيجة، مرجعاً سبب الخسارة إلى الغرور والتهاون، وهو ما استغله فريق الباطن لصالحه وقلب تقدمهم بهدفين إلى فوز عريض لصالحه.
وأضاف كارتيرون وفقاً لـ”الرياض”، أن لاعبي النصر افتقدوا الروح التي تحلى بها لاعبو الباطن، قائلاً: “أنا حزين بسبب الروح التي شاهدتها وهذا لا يجب أن يحدث من فريق مثل النصر”.
بدوره، قدم مدرب فريق الباطن خالد القروني الشكر للاعبيه على الأداء والروح التي ظهروا بها خلال المباراة، مشيداً بالدعم الذي تقدمه إدارة النادي للارتقاء بالفريق ومستواه من أجل إسعاد الجماهير.
وقال القروني: “من الظلم هبوط الباطن في ظل هذه المستويات وهذا الجمهور العاشق والمحب”، لافتاً إلى أن نقطة التحول في المباراة تصدي الحارس ناصر المحيني لركلة الجزاء، لينقلب الأمر لصالحهم ويقدمون مباراة رائعة بنتيجة كبيرة.
وكان فريق الباطن قد حقق انتصاراً مثيراً أمام ضيفه النصر 4 ـ 2 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس (الجمعة) ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري جميل للمحترفين.
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