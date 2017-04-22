أكد المفاوض الاتحادي وعضو شرف العميد ،عبدالله شرف الدين ، على كون فريق الهلال استحق الفوز بلقب دوري جميل للمحترفين هذا الموسم ،مؤكدا في الوقت نفسه حقيقة رحيل نجوم العميد الأجانب والمدرب التشيلي كارلوس فيلانويفا.
قال عبدالله شرف الدين في تصريحات لشبكة أم بي سي برو سبورت عقب الفوز العريض على الاتفاق بأربعة أهداف لهدف : ” أبارك لنادي الهلال تحقيق الفوز المستحق بلقب دوري جميل للمحترفين ،والليلة استحقينا الفوز برباعية أمام الاتفاق وقدمنا مباراة جميلة وكبيرة خارج قواعدنا وبين أهلنا في الدمام، ووصلنا إلى وصافة الترتيب ونجومنا كانوا رجالا وفي الموعد كالعادة”.
أضاف : ” أدعو كل جماهير الاتحاد أن يتجهون لتشجيع الكيان الاتحادي فقط وخدمته وليس الانجراف نحو اتباع أشخاص بعينهم، ووضع الاتحاد فوق كل اعتبار من أجل عودة العميد إلى مكانته المعهودة”.وفق “النادى”.
أنهى عبدالله شرف الدين بقوله : ” وفقنا في اختيار الأجانب هذا الموسم، وكارلوس فيلانويفا ومحمود كهربا وفهد الأنصاري وكذلك المدرب خوسيه سييرا حققوا بطولة مع العميد ويريدون البقاء مع الاتحاد بالموسم المقبل وعدم الرحيل ولكن من الممكن أن يكون لديهم شروط تعيق فعل ذلك ،ولكننا نرغب في استمرارهم معنا”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج