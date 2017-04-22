اعتبر لاعبو الباطن أن الفوز الكبير أمام النصر 4-3 هو مفتاح البقاء في دوري جميل وإن كانت المهمة لا تزال صعبة، فيما أرجع لاعبو النصر للخسارة للتعالي على الكرة وعدم احترام المنافس.
وقال لاعب الباطن بدر المطيري “في بداية المباراة احترمنا النظر أكثر من اللازم، ولذلك تراجعنا وارتبكت صفوفنا، وهو ما كلفنا هدفين، وفي الشوط الثاني بادرنا بالهجوم ونجحنا في ادراك التعادل والتقدم والظفر بالنقاط الثلاث”.
وأكد المطيري أن الفريق لا يزال في وضع غير مطمئن وسيستمر الفريق في العمل من أجل الفوز في المباراتين القادمتين.
وقال حارس مرمى الباطن ناصر المحيني “الباطن خاض موسما صعبا وهذا الفوز تتويج لجهد موسم كامل، الفوز اليوم مفتاح البقاء في دوري جميل وعلينا الفوز في المباراتين القادمتين من أجل البقاء رغم صعوبتهما كونها خارج الأرض”
على الجانب الآخر قال مهاجم النصر حسن الراهب “بدأنا بشكل جيد وتقدمنا بهدفين، لكن في الشوط الثاني فقدنا التركيز وتلقيننن هدفين متتاليين، حاولنا العودة ولكن لم يحالفنا الحظ”.
وقال اللاعب عمر هوساوي “لعبنا بتعالٍ على الكرة لذلك خسرنا، بدأنا بشكل جيد ولكن لم نعط الكرة حقها في باقي المباراة ومن هنا جاءت الخسارة”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف هوساوي “الفريق لم يكن في وضعه الطبيعي اليوم، علينا مراجعة حساباتنا من أجل الحفاظ على المركز الثاني”.
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