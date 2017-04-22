افتتح متجر النادي الاهلي مساء اليوم الجمعة فرعه الرسمي بالمدينة المنورة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد عضو شرف النادي وعبدالله الصبان مالك الشركة المشغلة لمتجر النادي الاهلي، وعدد من اعضاء الشرف والاعلاميين ومنسوبي النادي.
وقد شهد حفل الافتتاح حضور جماهير غفيثر من قبل جماهير الملكي التي حرصت على الاحتفال بهذه الخطوة الفريدة من نوعها، والتي تعتبر نقلة تسويقية كبيرة للنادي، كما حرصت الجماهير على شراء المنتجات التجارية المتعددة التي تحمل العلامة التجارية الرسمي للنادي.وفق “النادى”.
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