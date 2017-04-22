أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جسماً غريباً مشتعلاً يطير في السماء بمركز ميقوع التابع لمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف، قبل أن يختفى فجأة.
ورجح عددٌ ممن تداولوا المقطع أن يكون الجسم الذي تم تصويره جزءاً من قمر صناعي، أو جزءاً من نيزك تساقط من الفضاء باتجاه الأرض.
ولم يصدر أي تعليق عن الأمر من قبل السلطات المعنية لتحديد ماهية الجسم الطائر الذي اختفى دون أن يتمكن مصور الفيديو من متابعته.
وفق “أخبار 24”.
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