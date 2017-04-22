تعهدت سيدتا أعمال تملكان مدرسة عالمية بالتعاون مع حارس قضائي عينته المحكمة الإدارية بجدة لتسوية الأمور المالية للمدرسة، بعد خلافات نشبت بينهما أدت لإغلاق المدرسة وتوزيع 2000 طالب وطالبة كانوا يدرسون بها على مدارس أخرى.
وكانت إحدى السيدتين أنكرت مشاركة الأخرى لها بالمدرسة، وتطور الأمر حتى وصلت القضية للمحكمة التي أصدرت حكما بثبوت الشراكة بين السيدتين، وقررت المحكمة وفقاً لصحيفة “عكاظ” تعيين حارس قضائي ومحاسب قانوني ليكون مسؤولاً عن إدارة المدرسة وأموالها.
وقالت مصادر إن المحكمة الإدارية تلقت مذكرات من أولياء أمور الطلاب والطالبات يشكون من مطالبات الحارس القضائي لهم بمبالغ لصالح المدرسة المغلقة، مؤكدين حصول أبنائهم وبناتهم على حسومات لتلك المبالغ عند تسجيلهم بالمدرسة.
وأضافت المصادر أن المحكمة ألزمت أولياء الأمور بالتعاون مع الحارس القضائي في التسويات المالية القائمة، كما ألزمت مالكتي المدرسة بالتعاون معه لإنهاء أمر هذه التسويات.
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