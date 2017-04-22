باشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة بيش حادثة احتجاز يد عامل علقت في خزان هيدروليك بمعدة ثقيلة، ونجحت في إنقاذه بقص الجزء الذي علقت به يده ونقله إلى المستشفى.
وكان الدفاع المدني بمحافظة بيش التابعة لمنطقة جازان تلقى بلاغاً بحادثة حشر يد عامل من الجنسية الهندية داخل خزان هيدروليك بمعدة ثقيلة، تابعة لمؤسسة مقاولات متعاقدة مع وزارة المياه، ما اضطر فرق الإنقاذ لمباشرة الحادثة لقص الجزء الذي علقت به يد العامل ونقله مع العامل إلى المستشفى.
وبعد نقل العامل إلى المستشفى جرى قص الجزء العالق بيده تحت إشراف الأطباء، وأخرجت يده بسلام، وهو الآن يتمتع بصحة جيدة.وفق “أخبار 24”.
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