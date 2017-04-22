قال صندوق التنمية العقاري، إن كل قروض البنوك والشركات التمويلية في برنامج التمويل المدعوم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد “الصندوق العقاري” في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه لا يتعامل مع أية قروض ربوية.
وكان صندوق التنمية العقاري قد وقع مع كل من “بنك الرياض” و”العربي الوطني” و”مصرف الانماء” و”بنك البلاد” و”مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي” و”السعودي الفرنسي” و “بنك “الجزيرة” إضافة إلى شركة “بداية لتمويل المنازل” وشركتي “أملاك العالمية” و”سهل” لتقديم برنامج التمويل المدعوم للمواطنين.وفق “أخبار 24”.
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