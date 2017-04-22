قضت المحكمة الجزائية بجدة، بصرف النظر عن دعوى رفعها مواطن ضد أحد المقيمين يتهمه فيها بالتلفظ عليه وشد قميصه، ووصفتها بالدعوى “التافهة” التي تشغل المحاكم دون جدوى.
وقررت المحكمة في حكمها الابتدائي إخلاء سبيل المتهم في الدعوى، مؤكدة أنها بعد الاستماع لأطراف القضية والشهود تبين لها أن إمساك القميص لم يقصد به الاعتداء، وإنما كان حركة “عادية”.
تعود تفاصيل الواقعة وفقا لـ”عكاظ” إلى تلقي مركز شرطة السلامة بلاغا عن مشادة بين مواطن ومقيم رمضان الماضي، وتمت إحالتها لهيئة التحقيق ومن ثم إلى المحكمة التي عقدت عدة جلسات على مدار 10 أشهر.
وباشر القضية التي وصفت بـ”التافهة” واطلع عليها ووقع عليها أكثر من 20 موظفا إداريا موزعين على 4 جهات حكومية وأقسام اتصالات وإدارات مختصة، فضلا عن رجال أمن ومحقق ومدع عام في هيئة التحقيق ومدع عام في المحكمة وإداريين في المحكمة وقاض وكاتب ضبط.
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