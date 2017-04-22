قام صاحب السمو الملكي فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في يوم الخميس الموافق 23 /7 /”1438 بزيارة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الداعج في منزله الكائن في اليمامة .
وكان في استقباله الشيخ عبدالعزيز الداعج وأخوانه وجمع غفير من أسرة آل داعج وأهل اليمامة وأعيان الخرج .
وقد تناول سموه القهوة ، واستمع إلى عدد من القصائد التي ألقاها ناشئين من أسرة آل داعج وهما “عبدالرحمن بن أحمد الداعج” و “معاذ بن عبدالله الداعج” .
في الختام وقدم الشيخ عبدالعزيز الداعج نيابة عن أخوانه شكره وتقديره لسمو الأمير لتلبيته الدعوةَ، وتشريفه منزلَهم، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
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