افتتح أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز المركز الاجتماعي والحضاري ببلدة اليمامة التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة ، كان في استقباله محافظ الخرج الأستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع ورئيس مركز اليمامة الأستاذ سعد بن عبدالله الخريف ، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الداعج ، وأعيان وأهالي بلدة اليمامة ، فبعد إزاحة ستار افتتاح مركز اليمامة الاجتماعي والحضاري تجول سموه في الأركان المشاركة من الجهات الحكومية والأهلية ومنها قيادة المنطقة الوسطى والغرفة التجارية بالخرج ولجنة التنمية باليمامة وإدارة مكافحة المخدرات بالخرج و تعليم الخرج ومجمعات التعاون الطبية و مركز دروب القمم للرعاية النهارية ، والمعرض الفوتوغرافي للأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن التميمي ، ومن ثم بدأ الحفل الخطابي بكلمة رئيس لجنة التنمية باليمامة الشيخ عبدالعزيز الداعج ، تلا ذلك عرضا مرئيا عن مراحل بناء مركز اليمامة الاجتماعي ودور أهالي اليمامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز التنمية الاجتماعية بالدلم في ذلك ، كما رعى سموه توقيع عدد من الاتفاقيات بتعاون وشراكة إستراتيجية مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وإدارة تعليم الخرج والغرفة التجارية الصناعية وريادة ، عقب ذلك قدم عضو لجنة التنمية الاجتماعية باليمامة الهدية المهندس سامي المكاوني الهدية التذكارية لسموه ، ومن ثم التقى سموه بعدد من الأهالي اليمامة وشارك العرضة السعودية من فرقة الفنون الشعبية باليمامة .
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