أكد قانوني أن شركات تقسيط السيارات ليس لها الحق نظاماً في سحب المركبات، حال تأخر صاحبها عن سداد الأقساط المطلوبة منه لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر.
ونوه القانوني ممدوح العصيمي في مقطع فيديو، إلى أن سحب السيارة بسبب التأخر في سداد الدفعات مخالف للنظام، لافتاً إلى وجود قرار سابق أصدره وزير الداخلية الأسبق الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، يسمح لشركات التقسيط أن تتقدم بشكوى للمحكمة ضد المتعثرين عن السداد، أو تستعين بالشرطة كي تقوم بسحب السيارة.
وأوضح العصيمي أن كل من تتعرض سيارته للسحب من قبل شركة التقسيط بإمكانه أن يتقدم بشكوى للشرطة، أو للمحكمة، وسيحصل حينها على حقه.وفق “أخبار 24”.
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