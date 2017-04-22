وثّق مقطع فيديو لحظة اقتحام سيارة تسير بسرعة جنونية، محطة وقود، قيل إنها بمحافظة طبرجل، واصطدامها بماكينة تزويد الوقود، متسببةً في اشتعال النيران فيها، الأمر الذي كاد يتسبب في احتراق المحطة بالكامل ومصرع المتواجدين بها.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، تجمع عدد من السيارات داخل المحطة للتزود بالوقود قبل أن تظهر فجأة سيارة مسرعة كأن قائدها فقد السيطرة عليها متجهة للمحطة لتقتحمها مصطدمةً بماكينة التزويد أثناء وقوف إحدى السيارات بجانبها؛ ما أدى إلى اندلاع النيران في الماكينة، فيما سارع بعض الأشخاص وقائدي المركبات المتواجدة بالمحطة إلى الهروب منها سريعاً؛ خوفاً من احتراقها بالكامل، ثم عاد بعضهم وأمسك بطفايات الحريق لإطفاء النيران المشتعلة بالتعاون مع عمال المحطة.
وفق “أخبار 24”.
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