تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشهيد الرقيب أول نايف بن حسن معوض، الذي استشهد الثلاثاء الماضي مع 11 آخرين من العسكريين؛ إثر سقوط طائرتهم المروحية في مأرب، وهو يحكي عن معاناته من تعامل الخطوط السعودية معه أثناء سفره من جدة إلى شرورة بمنطقة نجران.
وأوضح الشهيد معوض خلال المقطع الذي سجله من داخل مطار الملك عبدالعزيز بجدة قبل استشهاده بيومين، أنه تفاجأ بمطالبة موظف الخطوط أثناء شحنه لأمتعته بدفع مبلغ 140 ريالاً عن الحقيبة الخاصة، التي يحمل فيها بطانية ووسادة بلغ وزنها 9 كيلو جرامات، علاوة على استقطاع الخطوط لمبلغ غرامة على تذكرته مرتين عن طريق الخطأ، فتحصلوا منه على مبلغ 233 ريالاً إضافية.
وأكد أن مشكلته لا تتمثل في المبالغ التي دفعها، إنما تتمثل في أن مضمون اللوحة الموجودة بالمطار يشير إلى أن هناك معاملة خاصة وتسهيلات للمرابطين في الحد الجنوبي، لافتاً إلى أنه أبرزَ بطاقته العسكرية لموظف الخطوط، لكنه لم يحظ بأي معاملة خاصة.
وفق “أخبار 24”.
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