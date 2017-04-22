تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأب ينقل ابنتيه على دراجة نارية لتوصيلهما إلى المدرسة، في قرية صنبة بمنطقة جازان.
وأثارت الصورة استياء متداوليها لكونها عبّرت عن ضعف الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات في القرية، ما اضطرر أولياء الأمور إلى تعريض حياة أبنائهم وبناتهم للخطر؛ كي يصلوا إلى مدارسهم.
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لإدارة تعليم جازان يحيى عطيف، بحسب “سبق”، أن طالبات قرية صنبة مشمولات بالنقل المدرسي وفق النسبة المحددة، لافتاً إلى أن الأعداد الإضافية يتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية في كل المدارس.
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