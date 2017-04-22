قدم رجل أعمال في مكة المكرمة تبرعاً لعلاج شقيق الفتاة “بائعة حب الحمام”، التي تعرضت للاعتداء قبل فترة، معلناً تقديمه مبلغاً مالياً للبائعة وأشقائها، بعدما اطّلع على وضعهم المعيشي.
وأوضح رجل الأعمال، الذي رفض ذكر اسمه، أن ما قام به واجب إنساني عليه وعلى غيره من رجال الأعمال، مشيراً إلى أنه تواصل مع مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم مكة الدكتورة عزة الشهري، لتقديم الدعم المادي للأسرة، وذلك بعدما وقفت على ظروفهم المعيشية، ووعدتهم بالمساعدة.
ويعاني شقيق الفتاة من ضعف البصر، كما تعاني أسرة البائعة من عدم وجود عائل لها؛ حيث إن والدهم مازال في السجن، إضافة إلى أن والدتهم قد اختفت عنهم، وهي من إحدى الجنسيات العربية.وفق “أخبار 24”.
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